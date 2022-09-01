Кадыров возмутился внесением в список экстремистских материалов сборника жизнеописания пророка Мухаммеда

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился внесением в список экстремистских материалов Минюста РФ одного из шести основных сборников исламского предания суннитов "Сахих аль-Бухари". Ранее решение о признании сборника экстремистским вынес Верховный суд Татарстана (что отдельно возмутило Кадырова). В своем Telegram-канале глава Чечни пишет, что запрещенный хадис является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммеда, который мусульманские ученые признают вторым по значимости после священного Корана".

Кадыров считает, что суд обратился к некомпетентной экспертизе. По данным СМИ, заключение по материалам делал Казанский межрегиональный центр экспертиз. Он обнаружил в писании тезисы, "отрицающие светскую систему современного государства, а также признаки враждебного отношения к лицам, не исповедующим ислам, к иудеям и христианам". Экспертиза утверждает, что писания "пропагандируют превосходство ислама" и направлены на "побуждение мусульман к совершению насильственных действий".

"Ислам обязывает мусульман защищать интересы государства в том числе на рубежах, если государство не ущемляет религию <…> Причины, по которым тысячи мусульман сегодня находятся на фронтах противостояния Европе на украинской земле - это борьба с сатанизмом и защита религиозных ценностей. Как им теперь объяснить, что в тылу свои же посягнулись на святое?", - возмущается Кадыров.

Он заявил, что если решение не будет пересмотрено, "мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома". "И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому", - добавил глава Чечни, не пояснив, что имеет в виду.

Кадыров призвал руководство государства и администрацию президента обратить внимание на вердикт суда.