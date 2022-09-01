01 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП на на 17 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На пути в Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и кроссовера с лодкой

На 17 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и "Кадиллака" с прицепом, груженым лодкой. Водитель иномарки скончался на месте происшествия, не дождавшись "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло вчера около 18.00. Водитель кроссовера 1971 г.р. ехал со стороны Режа в Екатеринбург и допустил выезд на полосу с односторонним движением, несмотря на установленный знак "движение запрещено". В результате автомобиль мужчины столкнулся с ехавшим навстречу КамАЗом, после чего машина вместе с грузом опрокинулась, а грузовик съехал в правый кювет.

ДТП на на 17 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиДТП на на 17 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В аварии погиб водитель "Кадиллака", водитель грузовика не пострадал. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что двигался по правому ряду, однако увидев встречный автомобиль принял правее, но столкновения все равно избежать не удалось. В момент ДТП КамАЗ был пустой.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия и опросили очевидцев. Также выяснилось, что 51-летний скончавшийся имел стаж вождения 31 год, за который привлекался к административной ответственности 21 раз. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Теги: ДТП, КАМАЗ



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