На пути в Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и кроссовера с лодкой

На 17 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и "Кадиллака" с прицепом, груженым лодкой. Водитель иномарки скончался на месте происшествия, не дождавшись "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло вчера около 18.00. Водитель кроссовера 1971 г.р. ехал со стороны Режа в Екатеринбург и допустил выезд на полосу с односторонним движением, несмотря на установленный знак "движение запрещено". В результате автомобиль мужчины столкнулся с ехавшим навстречу КамАЗом, после чего машина вместе с грузом опрокинулась, а грузовик съехал в правый кювет.

В аварии погиб водитель "Кадиллака", водитель грузовика не пострадал. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что двигался по правому ряду, однако увидев встречный автомобиль принял правее, но столкновения все равно избежать не удалось. В момент ДТП КамАЗ был пустой.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия и опросили очевидцев. Также выяснилось, что 51-летний скончавшийся имел стаж вождения 31 год, за который привлекался к административной ответственности 21 раз. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

