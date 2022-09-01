01 Сентября 2022
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Российско-египетское учение &quot;Защитники дружбы-2018&quot; (2018) | Фото: Минобороны, Андрей Русов

В районе Энергодара высадился украинский десант, по ним работает авиация

Группа украинского десанта высадилась в районе Энергодара, по украинским военным открыт огонь, сообщил глава временной администрации города Александр Волга.

По его словам, на данный момент бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) обездвижены, по ним работает российская авиация. Разведчики вычислили место их нахождения.

Волга добавил, что перед высадкой десанта велась артиллерийская подготовка, передает "Интерфакс".

Между тем, миссия МАГАТЭ утром в четверг выдвинулась из города Запорожье в Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Глава международной организации Рафаэль Гросси отметил "повышенную военную активность" возле атомной электростанции, однако отметил, что миссия не останавливается, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что ВСУ с утра четверга ведут массированный огонь по жилым районам Энергодара, есть раненые и погибшие.

Теги: энергодар, десант, всу, миссия магатэ



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