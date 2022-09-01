Американские дипломаты могут посетить прощание с Горбачёвым

Посольство США рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, когда получит о ней всю информацию.

"Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания, но рассмотрим такое приглашение, когда его получим", - сообщили РИА Новости в американской дипмиссии в Москве.

Там добавили, что президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева. В своём заявлении американский президент назвал его человеком выдающихся взглядов.

Напомним, Горбачева отпевать не будут.