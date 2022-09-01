01 Сентября 2022
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Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал свое детское фото (2022) | Фото: Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился редкой фотографией из семейного архива

Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал редкий детский снимок, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотография, на которой был запечатлен будущий глава региона, была сделана в 1981 году, когда Александр Моор учился в первом классе, школы №49 Тюмени. Моор признался, что снимок редкий и его с трудом отыскали в семейном архиве.

"С первого класса у меня сохранилось совсем немного снимков. Фотографии тогда делали редко, по особым случаям. Эту с трудом отыскал в семейном архиве. Воспоминания о школьных и студенческих годах остаются с нами навсегда. Ведь очень многое в жизни впервые случилось именно там. Настоящие друзья, первые победы, поражения и, конечно, первая любовь... Именно поэтому 1-го сентября у каждого из нас, взрослых людей, становится теплее на душе", - сообщил губернатор.

Губернатор Тюменской области опубликовал свое детское фото(2022)|Фото: Александр Моор

Александр Моор поздравил земляков с Днем знаний.

"Давайте сегодня пожелаем всем ученикам и студентам, чтобы этот учебный год стал интересным и счастливым! А педагогам и родителям - взаимопонимания, творческого азарта, профессионального роста и гордости за своих учеников! С Днем знаний!" - заявил он.

Отметим, что в этом учебном году почти 243 000 учеников примут школы Тюменской области. Более 26 500 ребят впервые сядут за парты.

Теги: Александр Моор, фотография, первый класс, День знаний, 1 сентября



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