01 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области окажут помощь жителям, пострадавшим из-за природного пожара

Правительство Челябинской области окажет помощи жителям села Варна, пострадавшим от природного пожара.

Напомним, 31 августа в селе Варна огонь с ландшафтного пожара перекинулся на жилые постройки. Пожар был локализован. Однако огнем были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки на площади 200 кв.м.

Губернатор Алексей Текслер провел совещание в связи с природными пожарами в регионе. Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко, 31 августа в регионе из-за сухой и жаркой погоды произошло пять лесных пожаров, которые были локализованы.

Сложная обстановка сложилась в двух муниципалитетах. В селе Кумысное Троицкого района ландшафтный пожар угрожал населенному пункту и комбинату "Уральский". Пожар был локализован. Огонь затронул четыре нежилых садовых дома. В селе Варна огонь повредил семь строений, в том числе два жилых дома, в которых проживало семь человек. Один из домов поврежден частично, второй дом сгорел полностью. В настоящий момент устанавливается причина пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Алексей Текслер поручил главе Варненского района Константину Моисееву определить причины возгорания и еще раз проверить готовность всех сил и средств. Глава региона подчеркнул, что власти региона помогут жителям с жильем.

"Вся необходимая помощь будет оказана", – подчеркнул губернатор.

Теги: пожар, природный пожар, помощь, Алексей Текслер,



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