G7 согласовала план по ограничению цен на российскую нефть

Страны G7 подготовили план по ограничению цен на российскую нефть. 2 сентября он будет представлен на встрече министров финансов стран группы, передает Wall Street Journal. По данным издания, воплотить план в жизнь G7 попробует до конца 2022 года.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают ограничение цен на российскую нефть эффективным инструментом давления на Россию, поскольку страна сразу почувствует снижение доходов от экспорта углеводородов, а также снизит мировые цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры на предмет ограничения цен на российскую нефть с Китаем. Пекин старается не комментировать эту щекотливую тему, а в Белом доме с охотой сообщают, что диалог получается конструктивным. Китай и Индия стали основными рынками сбыта российской нефти после введения в отношении нее западных санкций. Причем продается российская нефть в эти страны со значительными скидками (но и в значительных объемах).