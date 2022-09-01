01 Сентября 2022
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Коллаж, обвал нефти (2020) | Фото: Накануне.RU

G7 согласовала план по ограничению цен на российскую нефть

Страны G7 подготовили план по ограничению цен на российскую нефть. 2 сентября он будет представлен на встрече министров финансов стран группы, передает Wall Street Journal. По данным издания, воплотить план в жизнь G7 попробует до конца 2022 года.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают ограничение цен на российскую нефть эффективным инструментом давления на Россию, поскольку страна сразу почувствует снижение доходов от экспорта углеводородов, а также снизит мировые цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры на предмет ограничения цен на российскую нефть с Китаем. Пекин старается не комментировать эту щекотливую тему, а в Белом доме с охотой сообщают, что диалог получается конструктивным. Китай и Индия стали основными рынками сбыта российской нефти после введения в отношении нее западных санкций. Причем продается российская нефть в эти страны со значительными скидками (но и в значительных объемах).

Теги: g7, нефть, китай



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