Денис Черышев подписал контракт с итальянской "Венецией"

Российский футболист Денис Черышев подписал контракт с итальянским клубом "Венеция".

По информации главного скаута "Венеции" Александера Менты, соглашение рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, что последним клубом 31-летнего Черышева была испанская "Валенсия", которую он покинул нынешним летом по истечении срока действия контракта. Ранее он также выступал за испанские "Реал", "Севилью" и "Вильярреал".

"Венеция" выступает в Серии B (второй по значимости чемпионат в Италии) и занимает 11-е место после трёх туров.