01 Сентября 2022
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Спорт
Денис Черышев (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Венеция&quot;

Денис Черышев подписал контракт с итальянской "Венецией"

Российский футболист Денис Черышев подписал контракт с итальянским клубом "Венеция".

По информации главного скаута "Венеции" Александера Менты, соглашение рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Денис Черышев(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Венеция"

Напомним, что последним клубом 31-летнего Черышева была испанская "Валенсия", которую он покинул нынешним летом по истечении срока действия контракта. Ранее он также выступал за испанские "Реал", "Севилью" и "Вильярреал".

"Венеция" выступает в Серии B (второй по значимости чемпионат в Италии) и занимает 11-е место после трёх туров.

Теги: футбол, Денис Черышев, Венеция, контракт



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