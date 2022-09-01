27,5 тысяч свердловчан рискуют остаться без горячей воды из-за долгов за отопление

Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" планирует отключить горячую воду должникам в сентябре 2022 года.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, соответствующие уведомления уже направлены 27,5 тыс. жителям, которые не платили за теплоресурсы более чем за два платежных периода. По данным энергетиков, общая задолженность екатернбуржцев составляет 612,7 млн рублей, а самый крупный долг у жителя Чкаловского района – более 600 тыс. рублей.

"Игнорируя уведомления энергетиков, должники рискуют остаются без горячей воды. Помимо основной суммы задолженности им придется оплатить и расходы на повторное подключение. Данное требование определено постановлением Правительства РФ №354", - предупредили в "ЭнергосбыТ Плюс".

Чтобы избежать отключений и судебных разбирательств, жителям нужно незамедлительно погасить имеющиеся долги и не допускать их появления. По данным компании, на сегодняшний день общая задолженность жителей Свердловской области и Екатеринбурга перед предприятиями Группы "Т Плюс" за тепло составляет 941,5 млн рублей.

Напомним, впервые в Екатеринбурге должникам отключили горячую воду в июне этого года. Жители двух домов на Вторчермете и Юго-Западе остались без водоснабжения, так как зимой не оплачивали услуги отопления более двух месяцев. Это своеобразное ноу-хау энергетиков.