Кокорин перешёл из "Фиорентины" в кипрский "Арис" на правах аренды

Российский футболист Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский "Арис" на правах аренды.



При этом подробности соглашения с 31-летним игроком на официальном сайте итальянского клуба не приводятся.

Напомним, что ранее форвард не был включен в заявку команды на сезон Серии А.

Кокорин выступал во "Фиорентине" с января 2021 года. За это время он сыграл лишь в 10 матчах чемпионата Италии, не отметившись при этом никакими результативными действиями.