01 Сентября 2022
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Спорт
Александр Кокорин, ФК Фиорентина (2021) | Фото: acffiorentina.com

Кокорин перешёл из "Фиорентины" в кипрский "Арис" на правах аренды

Российский футболист Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский "Арис" на правах аренды.

При этом подробности соглашения с 31-летним игроком на официальном сайте итальянского клуба не приводятся.

Напомним, что ранее форвард не был включен в заявку команды на сезон Серии А.

Кокорин выступал во "Фиорентине" с января 2021 года. За это время он сыграл лишь в 10 матчах чемпионата Италии, не отметившись при этом никакими результативными действиями.

Теги: Александр Кокорин, Фиорентина, Арис, контракт, аренда



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