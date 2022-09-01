ГИБДД Екатеринбурга распорядилась обеспечить безопасность школьников 1 сентября

Сегодня в День знаний у каждой школы Екатеринбурга будут дежурить сотрудники ДПС. Об этом Накануне.RU сообщили в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России. С самого утра и до завершения праздника Госавтоинспекция будет внимательно следить за ситуацией на дороге вблизи образовательных учреждений во избежание ДТП.

"Вблизи каждой образовательной организации будут нести службу экипажи дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции напомнят детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и строгого следования безопасному маршруту от дома до школы", - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям быть предельно внимательными и осторожными при проезде участков возле школ и детских досуговых организаций. Сегодня у них соберется свыше 200 тыс. учеников, 20 тыс. из которых впервые сядут за парты.

Напомним, с началом нового учебного года в школах Среднего Урала будет частично действовать масочный режим, а 1 сентября должно пройти на открытом воздухе. При этом сохраняется запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях.