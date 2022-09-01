01 Сентября 2022
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японский макак, макаки, обезьяна, примат (2015) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Магнитогорске поймали обезьяну, которая покусала прохожих

В Магнитогорске поймали обезьяну, которая покусала несколько человек. В поимке беглеца полицейским помог хозяин животного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Обезьянка Цезарь, за передвижениями которого следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря и тот к нему сразу спустился", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 31 августа жители Магнитогорска заметили обезьяну в районе крытого рынка и на пересечении улиц Карла Маркса и Ленинградской. По словам местной жительницы, обезьяна была напугана и агрессивна. Ее хотели придержать до приезда полиции, но она покусала людей. Горожан призвали не предпринимать попыток поймать животное самостоятельно, а сообщить в полицию местонахождение примата.

Теги: обезьяна, полиция,



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