Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле ВСУ жилых районов

ВСУ с утра четверга ведут массированный огонь по жилым районам Энергодара, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

По данным РИА Новости, зафиксировано минимум два прилета в жилые кварталы в центре города. Три мирных жителя погибли, еще один ранен.

Кроме того, в результате обстрела украинскими войсками произошли пожары в двух детских садах Энергодара.

Напомним, обстрелы ведутся на фоне визита миссии МАГАТЭ. Накануне эксперты прибыли в Запорожскую область, чтобы посетить Запорожскую АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия планирует провести на станции несколько дней, ее цель – "оценить реальную ситуацию", сообщает Regnum.