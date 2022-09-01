В Иркутской области улицу назовут именем экс-главы МЧС Зиничева

В Тулуне (Иркутская область) улицу назовут в честь бывшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

"В Иркутскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В эти минуты вместе направляемся в Тулун, где Александр Вячеславович оценит ход восстановительных работ после паводка 2019 г.", - написал на своей странице "Вконтакте" губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В планах - посещение двух школ, дамбы в микрорайонах Угольщиков, Березовая роща.

"Особенный для нас момент – торжественная церемония закладки первого камня в основание будущей улицы, названной в честь Героя России Евгения Зиничева", - написал Кобзев.

Напомним, прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 г. на Таймыре в результате несчастного случая – он упал с обрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.