01 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Пропавший в Екатеринбурге 9-летний ребенок найден живым

В Екатеринбурге найден ребенок, пропавший в последний день лета.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", который занимается розыском пропавших детей, 9-летний Кирилл Г. исчез 31 августа в поселке Шабровский. Сообщалось, что ребенок нуждается в медицинской помощи.

Розыском занимались волонтеры и отдел полиции №12. Сегодня утром поступила информация, что мальчика удалось отыскать.

"Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!", - сообщили в "Прорыве".

Где и как был обнаружен ребенок, в поисковом отряде уточнять не стали.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области ежемесячно объявляют в розыск по 25 без вести пропавших. Большинство из них удается отыскать. Так, недавно пропавшую в Екатеринбурге 8-летнюю девочку нашли дома у подруги.

Теги: розыск, ребенок, волонтеры



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