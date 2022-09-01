01 Сентября 2022
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Общество В России
ЕГЭ-2017 (2017) | Фото: postupi.online

Рособрнадзор, заявил, что кардинальных изменений в формате ЕГЭ не планируется

Рособрнадзор не намерен вносить существенных изменений в структуру и содержание ЕГЭ 2023 года.

Как сообщил заместитель главы ведомства Игорь Круглинский, введенных в текущем году изменений "достаточно для успешной сдачи" государственного экзамена.

При этом Рособрнадзор готов поддержать публикацию аудиозаписи устной части экзамена по иностранным языкам в личном кабинете ученика. Круглинский отметил, что данную инициативу должны поддержать субъекты, также нужно обеспечить техническую часть вопроса, сообщает ТАСС.

Напомним, в этом году некоторые российские вузы, в том числе ведущие (такие как МГУ), зачислили абитуриентов со значительно более низким баллом по ЕГЭ, чем в прошлом году. Чаще всего такое явление встречается на технических специальностях, где нужны были ЕГЭ по профильной математике и физике.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ



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