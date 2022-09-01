01 Сентября 2022
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Общество В России
техосмотр (2012) | Фото:

В России отменили 27 обязательных пунктов проверки при техосмотре машин

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей.

Вместо прежних 82 параметров контролировать будут 55. Так, во время технического осмотра от водителя не будут требовать наличие в салоне транспортного средства аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. При этом все необязательное для техосмотра оборудование должно находиться в машине.

Также эксперты по ТО перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспортного средства, уровень шума выхлопной системы, правильность установки номеров, работу штатного противоугонного устройства, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, коррозию элементов тормозной системы и наличие повреждений тормозных трубопроводов.

При этом при диагностике двигателя будут проверять "подсос воздуха" или утечку выхлопных газов в обход "системы выпуска".

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД для злостных нарушителей. Соответствующие поправки предложили внести в законопроект, который ужесточает ответственность за вождение автомобиля после лишения прав.

Теги: техосмотр, ТО, автотранспорт



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