01 Сентября 2022
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Политика В России
горбачев спит (2012) | Фото:EPA/ИТАР-ТАСС

Переводчик Горбачева: политик испытывал проблемы со здоровьем

Единственный президент СССР Михаил Горбачев испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Речь идет о последних 8-10 годах. Как сообщил его личный переводчик, руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко, с каждым днем эти проблемы нарастали. Горбачев "прошел этот этап, как и все этапы своей жизни, мужественно, с достоинством".

Палажченко отметил, что серьезным ударом, отразившимся на здоровье, стал для политика уход из жизни его супруги. "Потеря Раисы Максимовны - это было для него совершенно сокрушительным ударом, который он перенес, но который, конечно, отнял у него много сил и много здоровья", - отметил переводчик, сообщает РИА "Новости".

Теги: Горбачев, СССР



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