Матвиенко: России хватит ресурсов для победы в спецоперации

России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на сайте Совфеда. Речь идет не только о материальных ресурсах, "но и интеллектуальных, моральных". "Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО", — заявила политик.

По словам Матвиенко, от исхода спецоперации зависит не только существование России, но и то, каким будет мир после ее завершения. "Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию", — отметила спикер. Отмечается, что Вооруженные силы Росси оснащены самым современным оружием и техникой, а российские военнослужащие действуют гуманно, не используя "мирных граждан в качестве "живого щита". Матвиенко подчеркнула, что российские военные не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры".

Напомним, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что специальной военной операции на Украине следует присвоить статус контртеррористической. Он обратил внимание на такие преступления киевского режима, как уничтожение собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС.