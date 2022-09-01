01 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Колесо самолета (2019) | Фото: Накануне.RU

Американские власти намерены арестовать Boeing, принадлежащий "ЛУКОЙЛу"

Министерство юстиций США получило ордер на арест лайнера Boeing 737-7EM, принадлежащего "ЛУКОЙЛу".

Как заявляет ведомство, изъятие самолета одобрил окружной суд южного округа Техаса на основании того, что лайнер летал в Россию и из нее, в нарушение ограничений, введенных американских Минторгом.

Согласно судебным документам, российская компания владеет Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером 34865. В последний раз самолет летал в США в марте 2019 года: он перевозил в Хьюстон официальных представителей "ЛУКОЙЛа", в том числе совладельца компании Вагита Алекперова. Как предполагается, сейчас лайнер находится в России.

Минюст оценил его стоимость примерно в $45 млн. Дело о конфискации ведут отделение ФБР в Хьюстоне, а также Бюро промышленности и безопасности Минторга и отдел внутренних расследований иммиграционной и таможенной службы США, сообщает "Коммерсант".

"ЛУКОЙЛ" находится под санкциями США с сентября 2014 года.

Теги: ЛУКОЙЛ, США, Boeing, санкции



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