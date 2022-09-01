01 Сентября 2022
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Политика В России
горбачев михаил сергеевич президент ссср (2006) | Фото: www.lebed.com

СМИ: отпевания Михаила Горбачева не будет

Единственного президента СССР Михаила Горбачева, который скончался вечером 30 августа, отпевать не будут.

"Нет, отпевания не будет", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собеседника, близкого к семье политика.

Напомним, у политика были проблемы с почками. Первого и единственного президента СССР похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Теги: Горбачев, СССР



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