01 Сентября 2022
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Экономика В России
Коллаж, деньги в конверте (2022) | Фото: Накануне.RU

Росстат: произошло снижение реальных зарплат россиян в июне

Снижение реальных заработных плат граждан России в июне составило 3,2% год к году.

По данным Росстата, при этом темпы их падения замедлились в сравнении с предыдущими месяцами. Так, средняя зарплата в июне составила чуть более 66 тыс. 500 руб.

Снижение реальных заработных плат в июне с поправкой на инфляцию замедлилось до 3,2% в годовом выражении. В мае фиксировалось падение на 6,1%, в апреле — на 7,2%, а в марте, феврале и январе показатель повышался на 3,6%, 2,6% и 1,9% соответственно.

Средний размер номинальной зарплаты в России в июне составил 66 тыс. 572 руб. — она выросла на 12,2% в сравнении с июнем прошлого года и на 6,5% в сравнении с маем 2022 года. В целом за первое полугодие 2022 года зарплаты россиян в номинальном выражении увеличились на 12,8% по сравнению с январем — июнем 2021 года, а в реальном — снизились на 1,3%.

За 2021 год зарплаты в реальном выражении в России выросли на 4,5%.

Согласно данным Пенсионного фонда, на который ссылается Росстат, средний размер назначенной пенсии составил 18 тыс. 398 руб. — произошел рост на 16,4% в номинальном выражении в сравнении с тем же месяцем 2021 года. Однако в реальном выражении (с учетом инфляции) рост пенсий составил лишь 1,2%. За семь месяцев текущего года в сравнении с прошлым годом реальный размер пенсий в России сократился на 3,9%.

Теги: Росстат, зарплаты



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