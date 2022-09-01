01 Сентября 2022
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Экономика В России
Минэкономразвития РФ (2012) | Фото: devos.ru

Минэкономразвития: спад российской экономики замедлился впервые с начала спецоперации

Падение ВВП России в июле текущего года составило 4,3% в годовом выражении.

Как следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике", спад экономики РФ замедлился впервые после начала спецоперации 24 февраля. В марте рост ВВП в годовом выражении составил 1,6%, в апреле — упал на 3%, в мае — на 4,3, в июне — на 4,9%. В целом снижение ВВП за январь-июль 2022 года ведомство оценило на уровне 1,1% год к году.

В июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства.

Минэкономразвития со ссылкой на Росстат заявляет, что наметилась тенденция к оживлению потребительского спроса. Так, суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания замедлил темп падения до минус 6,3% после минус 6,9% в июне. Это произошло за счет улучшения динамики оборотов розничной торговли и общественного питания.

Напомним, Министерство экономического развития России улучшило оценки значительной части макроэкономических показателей в 2022 году по сравнению с прогнозом от 18 мая. В прогнозе прогноза социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. Минэк ждет спада ВВП страны в текущем году на 4,2% вместо 7,8% в мае.

Теги: Минэкономразвития, экономика, спецоперация



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