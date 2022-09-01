Предложено использовать "Госуслуги" для подтверждения личности

Минцифры предложило запустить на сайте "Госуслуги" сервис, с помощью которого граждане смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях.

Как следует из сообщения ведомства, сервис можно было бы использовать при совершении покупок в магазине, для подтверждения права бесплатного проезда, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и при входе в офисные центры с пропускной системой. В Минцифры не предлагают таким сервисом заменить паспорт или же сделать его использование обязательным. Предлагается лишь дополнение к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон.

Как подчеркнуло ведомство, сохранность данных будет надежно защищена государством. Пилотный проект по использованию сервиса можно запустить в Москве.

Напомним, 38% россиян выступают за сохранения бумажного паспорта после выдачи электронного. Почти такая же доля респондентов (37%) считает, что документы должны остаться в бумажном формате и переводить их в электронный вид не следует.