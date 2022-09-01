01 Сентября 2022
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Экономика В России
Картофель (2020) | Фото: Накануне.RU

Росстат: зафиксировано ускорение недельной дефляции в России

Недельная дефляция в России с 23 по 29 августа ускорилась до 0,16%.

По данным Росстата, таким образом, годовая инфляция замедлилась до 14,31%. Цены снижаются третий месяц подряд, основным драйвером показателя остается плодоовощная продукция.

Как следует из отчета Минэкономразвития, продовольственные товары подешевели на 0,24%: цены снижались на плодоовощную продукцию (минус 3,57%), а другие продукты питания выросли в цене на 0,12%. На мясопродукты, макаронные и крупяные изделия цены снижались, а на молочную продукцию и хлебобулочные изделия росли умеренными темпами.

По данным ведомства, больше всего среди плодоовощной продукции дешевели помидоры (6,8%), лук (6,5%), морковь (5,8%), картофель (5,1%), капуста (4,2%), огурцы (2,8%), яблоки (1,8%).

Продолжают дешеветь электро- и бытовые приборы (минус 1,15%), стройматериалы (минус 0,33%). Подорожали иностранные автомобили - на 0,09%, отечественные — на 0,01%. Бензин за неделю стал дороже на 0,6%. Цены на наблюдаемые медикаменты выросли в цене на 0,23%.

В сегменте регулируемых и туристических услуг на фоне окончания сезона отпусков цены снизились на 0,68%. Кроме того, Минэкономразвития зафиксировало высокие темпы удешевления авиабилетов (минус 10,57%) и санитарно-оздоровительных услуг (минус 0,86%).

В ЦБ не считают, что в стране есть тенденция к дефляции. Наблюдаемое снижение цен в последние девять недель регулятор считает лишь продефляционным фактором.

Теги: Росстат, дефляция, инфляция, экономика



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