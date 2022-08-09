10 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
парковка рядом с автосалоном на ул. 8 Марта, 63 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отец оставил сыновей в жару в закрытой машине и ушел

В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева мужчина в 30-градусную жару оставил в закрытой машине двух малолетних сыновей и ушел.

Следственный комитет начал проверку.

"В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки данной ситуации будет дана объективная правовая оценка", - говорится в сообщении СКР.

Теги: дети, жара, машина, проверка



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