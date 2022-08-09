09 Августа 2022
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Происшествия Крым
Крымский мост (2020) | Фото: Накануне.RU

В Крыму введен высокий уровень террористической опасности до 24 августа

Глава Крыма Сергей Аксенов после взрывов в Новофедоровке объявил о введении с 9 по 24 августа режима высокого уровня террористической опасности. Он будет действовать на территории Армянска, Джанкойского и Красноперекопского районов (север полуострова). Также повышенный уровень будет действовать на транспортных, энергетических, промышленных объектах, объектах ЖКХ и мелиорации.

"Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - заявил Аксенов.

Ранее в Минобороны заявили, что на военном аэродроме в Сакском районе сдетонировали боеприпасы, при этом огонь по ним не велся, то есть взрывы начались не в результате атаки ВСУ.

Во время взрывов погиб один человек, пострадали семеро.

Теги: крым, сергей аксенов, террористическая опасность



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