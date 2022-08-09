Взрывы в Крыму: один человек погиб, семеро ранены

Число пострадавших от взрывов на военном аэродроме в крымской Новофедоровке выросло до семи, в их числе двое детей, у всех осколочные ранения, сообщает Минздрав республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек в результате взрывов погиб. По данным Telegram-канала Baza, погибшим был 58-летний местный житель, в момент взрывов он был в магазине рядом с аэродромом. Получил проникающее ранение грудной клетки и спустя несколько минут умер.