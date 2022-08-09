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Происшествия Крым
Взрыв в районе Новофедоровки в Крыму. (2022) | Фото: t.me/bloodysx / Telegram-канал Кровавая барыня

Один человек погиб в результате взрывов в крымской Новофедоровке - Аксенов

Один человек погиб в результате взрывов на военном аэродроме в крымской Новофедоровке, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее сообщалось, что пять человек госпитализированы с осколочными ранениями. Аксенов добавил, что вся необходимая помощь будет оказана. Он не уточнил, является ли погибший гражданским или военным.

Также глава Крыма заявил, что причины произошедшего озвучили в Минобороны: "В плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны, там все четко изложено".

"Ситуация локализована и находится под контролем. Еще раз повторю: общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома, - заявил Аксенов. - Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте".

Теги: взрывы, новофедоровка, сергей аксенов



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