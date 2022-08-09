В Крыму образовались пробки из желающих уехать после взрывов на военном аэродроме

Пробки длиной несколько километров образовались в районе крымского города Саки, это данные сервиса "Яндекс.Пробки". Выехать в сторону Симферополя или Евпатории пытаются в основном отдыхающие, но есть и местные жители.

Заторы образовались после взрывов на военном аэродроме в районе Новофедоровки на побережье Черного моря.

При этом проблем с передвижением на выезде из Крыма через Крымский мост сервис "Яндекс.Пробки" не фиксирует, тогда как некоторые Telegram-каналы сообщают со ссылкой на очевидцев о заторах за несколько километров до моста.

Напомним, из-за проведения военной спецоперации на Украине из Крыма сейчас можно выбраться только по суше или морем – аэропорт Симферополя закрыт.