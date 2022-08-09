09 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
пожар (2022) | Фото: Накануне.RU

В Цыганском поселке в Екатеринбурге крупный пожар

В Екатеринбурге над районом ВИЗа поднимаются черные клубы дыма, их видно из других точек города. По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, горят два частных жилых дома в переулке Скоростном – это так называемый Цыганский поселок.

"По оперативной информации площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Тушение пожара осложняется сухой жаркой погодой и плотной застройкой. На месте пожара работают 20 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники", - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало.

пожар(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: пожар, цыганский поселок, виз, екатеринбург



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