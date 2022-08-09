09 Августа 2022
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Происшествия Крым
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Общей эвакуации в районе Новофедоровки нет – глава Крыма

Власти Крыма не проводят общую эвакуацию из района взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке.

"Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что из близлежащих домов эвакуировано порядка 30 человек, их расселят по пансионатам и гостиницам, обеспечат питанием.

Сейчас по периметру аэродрома выставлено оцепление.

Взрыв в районе Новофедоровки в Крыму.(2022)|Фото: t.me/bloodysx / Telegram-канал Кровавая барыня

Telegram-канал Mash сообщил о трех пострадавших, которых, якобы, госпитализировали в Сакскую ЦРБ, среди них мальчик девяти лет, повредивший ногу, когда прятался в подвале. Также канал сообщает о двух людях с осколочными ранениями. МЧС республики пока не подтверждает эту информацию.

Аксенов пока не стал давать информацию о причинах взрывов. "Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить о причинах произошедшего инцидента сейчас рано, все выяснит следственная комиссия. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями, видите – разлет идет, и осколков в данном случае тоже. Прямо у меня за спиной военный аэродром. Экипажи "скорой помощи" на месте, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения за помощью в медицинские учреждения еще никто не обращался", - заявил Аксенов.

В Минобороны России заявили, что на аэродроме произошла детонация нескольких боеприпасов. Там добавили, что "огневого воздействия" (то есть обстрела) на аэродроме не было.

Теги: сергей аксенов, взрыв, детонация, новофедоровка, крым, эвакуация



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