09 Августа 2022
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Происшествия В России
Взрыв в районе Новофедоровки в Крыму. (2022) | Фото: t.me/bloodysx / Telegram-канал Кровавая барыня

Минобороны — о взрывах в Новофедоровке: "Никакого огневого воздействия не было"

Около 15.20 на территории аэродрома ’Саки’ в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщили в МО.

"В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было".

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились фото и видео с дымом, снятые, предположительно, в Сакском районе Крыма – недалеко от военного аэродрома в Новофедоровке. Густой черный дым виден даже на побережье Черного моря.

Теги: Новофедоровка, взрыв



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