Минобороны — о взрывах в Новофедоровке: "Никакого огневого воздействия не было"

Около 15.20 на территории аэродрома ’Саки’ в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщили в МО.

"В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было".

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились фото и видео с дымом, снятые, предположительно, в Сакском районе Крыма – недалеко от военного аэродрома в Новофедоровке. Густой черный дым виден даже на побережье Черного моря.