09 Августа 2022
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Происшествия Крым
Взрыв в районе Новофедоровки в Крыму. (2022) | Фото: t.me/bloodysx / Telegram-канал Кровавая барыня

Режим ЧП на территории Крыма не вводился – советник главы республики

Советник главы Крыма опроверг сообщения о введении в республики режима чрезвычайного положения из-за взрывов в Сакском районе, передает ТАСС. Сейчас в регионе действует повышенный, "желтый" уровень террористической безопасности.

В районе военного аэродрома в Новофедоровке уже продолжительное время слышны взрывы. Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале со ссылкой на "местных" предполагает, что это, скорее всего, не работа украинской артиллерии или авиации, а диверсия или "головотяпство". Новостные Telegram-каналы сообщают, что в небе над районом ЧП не были замечены ни ракеты, ни самолеты, ни беспилотники, так что можно предположить детонацию боеприпасов.

Между тем, никаких официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Теги: крым, новофедоровка, режим чп, военный аэродром, взрывы, сакский район



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