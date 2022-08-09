Режим ЧП на территории Крыма не вводился – советник главы республики

Советник главы Крыма опроверг сообщения о введении в республики режима чрезвычайного положения из-за взрывов в Сакском районе, передает ТАСС. Сейчас в регионе действует повышенный, "желтый" уровень террористической безопасности.

В районе военного аэродрома в Новофедоровке уже продолжительное время слышны взрывы. Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале со ссылкой на "местных" предполагает, что это, скорее всего, не работа украинской артиллерии или авиации, а диверсия или "головотяпство". Новостные Telegram-каналы сообщают, что в небе над районом ЧП не были замечены ни ракеты, ни самолеты, ни беспилотники, так что можно предположить детонацию боеприпасов.

Между тем, никаких официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.