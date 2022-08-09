09 Августа 2022
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карабин, оружие (2019) | Фото: СКР по Свердловской области

Хинштейн попросил Генпрокуратуру обжаловать приговор эес-депутату Редькину

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой обжаловать приговор миллиардеру, экс-депутату заксобрания Камчатки Игорь Редькину. Того за убийство по неосторожности приговорили к девяти месяцам ограничения свободы.

"Как и обещал, направил обращение Генпрокурору с просьбой обжаловать приговор экс-депутату Камчатского парламента Игорю Редькину, убившему человека во время незаконной охоты", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее он уже возмутился мягкостью приговора и тем, что следствие и прокуратура не отстаивали версию о пьяной стрельбе, а допустили принятие судом версии самого Редькина: якобы, по поселку ходил медведь, и бизнесмен решил отпугнуть его выстрелом из карабина.

В результате стрельбы погиб 32-летний местный житель. Спустя неделю после происшествия Редькин признался в совершенном.

Теги: александр хинштейн, игорь редькин, приговор, камчатка, непреднамеренное убийство



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