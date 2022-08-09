В "Афимолл Сити" прошли благотворительные спектакли для детей

В одном из крупнейших российских моллов при полном зале прошла серия детских благотворительных спектаклей коллектива "Домик Фанни Белл". Акцию подготовил ТРЦ "Афимолл Сити" от AFI Development. Показы были организованы в торговом центре на площадке кинотеатра "КиноОкко" в уютных, просторных залах с удобными креслами и настоящей сценой.

Репертуар благотворительной акции включал любимую всеми советскую классику Корнея Чуковского, а также постановку по Свену Нурдквисту, шведскому детскому писателю, чьи милые истории завоевали сердца юных мальчишек и девчонок во всем мире. Летний театральный праздник включал три ярких представления, которым смогли порадоваться более 300 детей. Завершающий спектакль прошел в последний день июля.

"Светлые, добрые эмоции особенно необходимы ребятам с ограниченными возможностями и детям из многодетных семей", - рассказала руководитель департамента маркетинга "Афимолл Сити" Ирина Шатунова.

"Это прекрасный подарок ребятам с ДЦП. Родители наших подопечных были рады приехать, ведь у них мало возможностей самостоятельно организовать такое мероприятие - слишком много времени отнимает сложный уход. К тому же летом большинство театров на гастролях и сложно попасть на хороший спектакль", - прокомментировала акцию руководитель направления адресной помощи фонда "Подарок ангелу" Александра Ганичева.

"Дети нашего фонда смогли бесплатно посмотреть эти замечательные спектакли с яркой игрой и талантливыми актерами. Для ребят из многодетных семей покупка билетов на такие представления порой слишком затратна. Средняя цена билета в детский театр составляет 1300 рублей. А так важно, чтобы детство было насыщено добрыми, положительными впечатлениями. Славно, что, не смотря на сложную ситуацию в экономике, бизнес находит ресурсы для благотворительности", - поделилась эмоциями директор фонда "Дети+" Ольга Кирянова.