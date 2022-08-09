В Госдуме возмутились слишком мягкими приговорами мигрантам-насильникам

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") намерен обратиться в Генпрпокуратуру с жалобой на слишком мягкие приговоры, вынесенные в российских регионах мигрантам за тяжкие преступления.

"Российские суды продолжают поражать своим необоснованным гуманизмом. Правда, распространяется он на преступников, а вовсе не на потерпевших", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

Он привел в пример Челябинскую область, где мигрант из Таджикистана, похитивший и изнасиловавший 13-летнего мальчика, получил всего шесть лет колонии, при том, что минимальное наказание за такое преступление – восемь лет.

"В Ярославле — другой мигрант из Таджикистана до полусмерти избил на улице врача, сделав его инвалидом. В результате — суд назначил злодею штраф аж в 40 тыс. руб.", - возмущается Хинштейн.

Он посетовал, что "без вмешательства из центра и публичной огласки правосудие на местах даёт сбои".