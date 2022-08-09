В Госдуме возмутились слишком мягкими приговорами мигрантам-насильникам

09 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область В России
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Госдуме возмутились слишком мягкими приговорами мигрантам-насильникам

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") намерен обратиться в Генпрпокуратуру с жалобой на слишком мягкие приговоры, вынесенные в российских регионах мигрантам за тяжкие преступления.

"Российские суды продолжают поражать своим необоснованным гуманизмом. Правда, распространяется он на преступников, а вовсе не на потерпевших", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

Он привел в пример Челябинскую область, где мигрант из Таджикистана, похитивший и изнасиловавший 13-летнего мальчика, получил всего шесть лет колонии, при том, что минимальное наказание за такое преступление – восемь лет.

"В Ярославле — другой мигрант из Таджикистана до полусмерти избил на улице врача, сделав его инвалидом. В результате —  суд назначил злодею штраф аж в 40 тыс. руб.", - возмущается Хинштейн.

Он посетовал, что "без вмешательства из центра и публичной огласки правосудие на местах даёт сбои".

Теги: приговор, александр хинштейн, мигрант



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети