09 Августа 2022
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Происшествия Крым
скорая помощь, Соликамск (2016) | Фото: Накануне.RU

Глава Крыма выехал в Новофедоровку, где слышны взрывы в районе военного аэродрома

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место ЧП со взрывами в Сакском районе республики.

"Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - цитирует РИА Новости советника Аксенова.

Официальных сообщений от Минобороны пока тоже нет.

В районе, где раздалось не менее шести взрывов, расположен военный аэродром. Местные жители говорят, что не видели не пролета военных самолетов, ни ракет, поэтому по одной из версий – взорвались боеприпасы.

Очевидцы сообщают, что чувствуют запах серы в воздухе и жалуются на перебои со связью из-за перегрузки сети, передает Mash.

Baza со ссылкой на очевидцев сообщает о большом количестве автомобилей "скорой", которые, якобы, едут в сторону Новофедоровки из Евпатории.

Взрыв в районе Новофедоровки в Крыму.(2022)|Фото: t.me/bloodysx / Telegram-канал Кровавая барыня

Между тем, Ассоциация туроператоров России сообщила, что, по предварительным данным, туристы при взрывах у Новофедоровки не пострадали.

Расстояние между Новофедоровкой и ближайшей территорией, контролируемой Украиной, составляет около 200 км по прямой. Но повторимся, что причина взрывов пока официально неизвестна.

Теги: крым, взрывы, сергей аксенов, военный аэродром, новофедоровка, сакский район



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Ранее 09.08.2022 15:58 Мск В Крыму взрывы в районе военного аэродрома в Новофедоровке


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