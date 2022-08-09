Глава Крыма выехал в Новофедоровку, где слышны взрывы в районе военного аэродрома

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место ЧП со взрывами в Сакском районе республики.

"Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - цитирует РИА Новости советника Аксенова.

Официальных сообщений от Минобороны пока тоже нет.

В районе, где раздалось не менее шести взрывов, расположен военный аэродром. Местные жители говорят, что не видели не пролета военных самолетов, ни ракет, поэтому по одной из версий – взорвались боеприпасы.

Очевидцы сообщают, что чувствуют запах серы в воздухе и жалуются на перебои со связью из-за перегрузки сети, передает Mash.

Baza со ссылкой на очевидцев сообщает о большом количестве автомобилей "скорой", которые, якобы, едут в сторону Новофедоровки из Евпатории.

Между тем, Ассоциация туроператоров России сообщила, что, по предварительным данным, туристы при взрывах у Новофедоровки не пострадали.

Расстояние между Новофедоровкой и ближайшей территорией, контролируемой Украиной, составляет около 200 км по прямой. Но повторимся, что причина взрывов пока официально неизвестна.