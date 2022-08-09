В Челябинской области подростка задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В Магнитогорске 19 и 16-летних местных жителей задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что подозреваемые незаконно приобрели наркотическое средство. В июле при сбыте наркотиков около одного из домов города они были задержаны сотрудниками полиции.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. За незаконный сбыт наркотиков им грозит до 15 лет лишения свободы.