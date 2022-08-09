Минцифры: Собирать биометрию в России будут только с согласия гражданина

Минцифры опровергло сообщения о том, что ведомственный проект предполагает сбор биометрических данных россиян без их согласия.

Министерство подчеркнуло, что собирать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, через мобильное приложение (с 30 сентября) и через МФЦ (в перспективе). При этом нельзя собирать биометрию с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного согласия.

В ведомстве заявили, что цель проекта - отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных из коммерческих систем, например банковских, в государственную Единую биометрическую систему.

Ранее сообщалось, что Минцифры собирается внести поправки в собственный приказ о сборе и хранении биометрических данных россиян в "Единой биометрической системе" (ЕБС). 6 июля были приняты изменения, которые позволяют не спрашивать согласие субъекта на помещение его данных в ЕБС. Другие поправки в приказ упрощают передачу биометрии из любых информационных систем.

Ранее цифровой "слепок" гражданина для помещения в ЕБС должен был содержать изображение лица и голос, но теперь якобы будет достаточно чего-то одного. Эксперты полагают, что "слепки" будут дублироваться, а утечка данных из ЕБС обернется катастрофой.