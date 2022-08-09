09 Августа 2022
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Первый блок станции обеззараживания воды для Челябинска и городов-спутников запустят до конца года

На очистных сооружениях МУП "ПОВВ" в поселке Сосновка Челябинской области до конца года планируют запустить в эксплуатацию первый блок станции УФ-обеззараживания. Воду через новую систему начнут подавать в Копейск, Еманжелинск и Коркино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Полностью станция начнет работать к концу 2023 года. После этого качество воды смогут оценить уже и челябинцы.

"Основная задача станции — повышение качества воды, это будет дополнительный барьер в процессе водоочистки за счет ультрафиолетового излучения, разрушающего патогенные организмы: вирусы, бактерии, простейшие. И тем самым нам удастся снизить количество хлорорганических соединений, которые сейчас добавляются в воду", - рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

Добавим, что проект реализуется в рамках нацпроекта "Экология" и программы "Чистая вода". На строительство станции выделено 890 млн рублей.

Теги: станция обеззараживания, строительство,



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