Под Верхней Пышмой горит 11 гектаров леса

Под Верхней Пышмой, недалеко от п. Мурзинка, действует природный пожар. Огонь распространился на 11 га, с которым сейчас пытаются бороться свыше 20 человек с привлечением лесопожарной спецтехники.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики Свердловской области, причиной возгорания, как и в большинстве случаев, стало несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности. Там также отметили, что несмотря на сильный запах гари, угрозы распространения огня на территории населенных пунктов нет.

"К борьбе с огнем привлечены профессионалы: сотрудники авиалесоохраны, лесничеств и МЧС России. Все они владеют тактикой пожаротушения, имеют специализированную лесопожарную технику, средства пожаротушения и связи, хорошо ориентируются на местности", – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

В 16.00 в Свердловской области все еще действовало восемь природных пожаров, шесть из которых локализованы силами 170 огнеборцев. В тушении также были задействованы шесть бульдозеров, четыре трактора, 29 автомобилей и 10 пожарных машин.