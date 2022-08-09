Под Верхней Пышмой горит 11 гектаров леса

09 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Под Верхней Пышмой горит 11 гектаров леса

Под Верхней Пышмой, недалеко от п. Мурзинка, действует природный пожар. Огонь распространился на 11 га, с которым сейчас пытаются бороться свыше 20 человек с привлечением лесопожарной спецтехники.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики Свердловской области, причиной возгорания, как и в большинстве случаев, стало несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности. Там также отметили, что несмотря на сильный запах гари, угрозы распространения огня на территории населенных пунктов нет.

"К борьбе с огнем привлечены профессионалы: сотрудники авиалесоохраны, лесничеств и МЧС России. Все они владеют тактикой пожаротушения, имеют специализированную лесопожарную технику, средства пожаротушения и связи, хорошо ориентируются на местности", – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

В 16.00 в Свердловской области все еще действовало восемь природных пожаров, шесть из которых локализованы силами 170 огнеборцев. В тушении также были задействованы шесть бульдозеров, четыре трактора, 29 автомобилей и 10 пожарных машин.

Теги: Верхняя Пышма, лес, пожар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети