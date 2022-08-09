В Надыме появятся памятник защитникам Донбасса и сквер Миротворцев

Глава Налымского района Ямала Дмитрий Жаромских в своём Telegram-канале рассказал об итогах расширенного заседания градостроительного совета, в котором приняли участие ветераны боевых действий Николай Коробов и Андрей Баландин.

"Обсудили вопрос о наименовании сквера в районе торгового центра «Надым». В скором времени здесь, в излюбленном месте надымчан, появится культурный объект – памятник Защитникам Донбасса, поэтому было предложено название сквер Миротворцев", - пишет Жаромских.

Так, по мнению главы района, будет отдана дань памяти тем, кто в разные годы нёс службу в горячих точках. Появление памятника "поддержит ребят, которые принимают участие в спецоперации".