Путин призвал "не запихивать под ковер" алкоголизацию населения

Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему алкоголизации населения в Кировской области. На встрече с врио губернатора региона Александром Соколовым глава государства призвал отказаться от "лакирования" реальной обстановки.

"Александр Валентинович, мы с вами говорили при вашем назначении, что есть вопросы, на которые нужно обратить особое внимание. <...> От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами", — заявил президент.

Соколов на замечание про алкоголизацию так ничего не ответил, рассказывал про темпы газификации и проблемы моногородов.