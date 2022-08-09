09 Августа 2022
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Экономика В России
Лента транспортера с багажом. (2022) | Фото: Накануне.RU

70% россиян ни разу не летали на самолете в последние два-три года

71% россиян за последние 2-3 года никуда не летали на самолетах. Еще больше это число среди пенсионеров (83%). 63% нелетавших говорят, что им просто некуда лететь. 25% пожаловались на высокую стоимость билетов, 13% предпочитают другие виды транспорта. 8% боятся летать, у 6% рядом нет аэропортов, у 4% есть медицинские противопоказания. Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи выяснили, что если четыре года назад боялся летать каждый третий россиянин, то теперь таких только 23%. 73% респондентов летать не боятся. Женщины боятся летать вдвое чаще мужчин, а люди с высшем образованием боятся вдвое реже тех, у кого неполное среднее.

Заядлых авиапассажиров в России не более 8% — за последние несколько лет они совершили от четырех перелетов. Каждый десятый за это время успел полетать 1 или 2-3 раза (9% и 11% соответственно).

Частота перелетов зависит от их целей: для тех, кто отправляется в отпуск, это скорее единовременная или эпизодическая история (39-41%), в командировку — частая (46%).

Типичный российский авиапассажир — мужчина (32%), молодой человек 18-34 лет (37%), с высшим образованием (43%) и хорошим материальным положением (39%), проживающий в одной из столиц или городе-миллионнике (52% и 41% соответственно).

Теги: самолет, россияне, полеты, авиабилеты



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