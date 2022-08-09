Депутат Госдумы призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле. Как передает РИА Новости, соответствующее обращение направлено в ФСБ.

По мнению парламентария, одним из условий для бизнеса иностранных граждан в РФ должно быть уважение к стране.

Кузнецов добавил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен проект, которым предлагается ограничить возможность заработка в России для лиц, публично поддерживающих враждебные страны.

Как сообщают СМИ, по слухам, Вайкуле борется с раком, но продолжает выступать. Ранее латвийская певица во время концерта в Паланге вышла на сцену с флагом Украины в руках.