09 Августа 2022
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Общество В России
Лайма Вайкуле Алла Пугачева (2019) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

Депутат Госдумы призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле. Как передает РИА Новости, соответствующее обращение направлено в ФСБ.

По мнению парламентария, одним из условий для бизнеса иностранных граждан в РФ должно быть уважение к стране.

Кузнецов добавил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен проект, которым предлагается ограничить возможность заработка в России для лиц, публично поддерживающих враждебные страны.

Как сообщают СМИ, по слухам, Вайкуле борется с раком, но продолжает выступать. Ранее латвийская певица во время концерта в Паланге вышла на сцену с флагом Украины в руках.

Теги: лайма вайкуле, россия, госдума



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