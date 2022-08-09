Снова ветер и дожди: в Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение о непогоде в Свердловской области продлено.

По данным синоптиков, 9 и 10 августа местами на Среднем Урале ожидаются ветер с порывами до 26 метров в секунду, сильные дожди и ливни, а также крупный град. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в связи с этим свердловчан призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101". Также уральцы могут обратиться по единому номеру вызова экстренных служб "112".

Накануне коммунальные службы Свердловской области были переведены на усиленный режим работы из-за надвигающейся непогоды.

Добавим, также сегодня уральские синоптики на два дня продлили предупреждение по смогу.