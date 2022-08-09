Минпросвещения: Школы в приграничных территориях не планируется переводить на дистанционку

В Минпросвещения России заявили, что все российские школы должны открыться 1 сентября в очном режиме, планов по переводу школ в приграничных территориях на дистанционное обучение нет, передает РИА Новости.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в пяти муниципальных образованиях (которые чаще других подвергаются обстрелам и диверсиям с украинской территории) региона занятия в школах и детских садах 1 сентября вообще не начнутся, детей переведут в другие учреждения.

Накануне на встрече министра просвещения России Сергея Кравцова с главой ДНР Денисом Пушилиным было заявлено, что решение о формате обучения – очном или дистанционном – в вузах и школах республики будет принято ближе к 1 сентября, оно будет зависеть от уровня безопасности в регионе.