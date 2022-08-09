09 Августа 2022
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Общество Тюменская область
тюмень (2015) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени построят 16 километров "ливневок"

Мэр Тюмени Руслан Кухарук на своей странице "ВКонтакте" рассказал о программе развития системы ливневой канализации.

"В 2021 г. в городе было построено и отремонтировано более 39 км ливневой канализации, а количество дренажных и дождеприемных колодцев увеличилось на 204 единицы. Работы продолжаются, в этом году будет построено порядка 16 км "ливнвок", увеличено количество дренажных и дождеприемных колодцев на 283 единицы", - написал Кухарук.

Специалисты активно разрабатывают проектную документацию на выполнение работ по устройству ливневой канализации на 19 объектах (плюс более 16 км сетей). В фокусе находятся 64 подтопляемые территории.

Теги: Ливневые канализации, Тюмень, Руслан Кухарук



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