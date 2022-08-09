09 Августа 2022
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Политика Украина
Транснефть – Сибирь, ремонтные работы, нефтеперекачивающие станции (2022) | Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по "Дружбе" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии

"Транснефть" подтвердила остановку "Укртранснафтой" транзита нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию.

На сайте российской компании сообщается, что прокачка прекратилась 4 августа "в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги".

Транзит остановлен, так как российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС, пояснили в "Транснефти". Украинская компания оказывает услуги на условиях 100% предоплаты.

Транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

Напомним, в рамках шестого пакета санкций страны Европы должны отказаться от российской нефти в течение шести месяцев, от нефтепродуктов — в течение восьми. В ЕС признавали, что Венгрия и Словакия столкнутся со сложностями в случае введения эмбарго на российскую нефть, поэтому из-под санкций вывели поставки по трубопроводу "Дружба".

Теги: Укртранснафта, Дружба, нефть



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